В ВОЗ заявили, что число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 204 644 849

Аргументы Недели → В мире 13+

13 августа 2021, 08:31 Источник: ВОЗ

тесты на COVID-19, Herwin Bahar/Keystone Press Agency

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили утром в пятницу, 13 августа, что в общей сложности с начала пандемии в мире зарегистрировали 204 644 849 случаев заражения коронавирусом нового типа.

За минувшие сутки на планете было выявлено 659 772 заболевших COVID-19, уточнили сегодня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подчеркивается, что количество жертв заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 4 323 139.

Напомним, накануне в правительстве Великобритании заявили, что за сутки коронавирусную инфекцию в стране зафиксировали у 33 074 человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости