За сутки в Великобритании выявили более 33 тысяч случаев заражения COVID-19

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12 августа 2021, 21:01 Источник: сайт правительства Великобритании

анализ крови, pixabay.com

На территории Великобритании за минувшие сутки коронавирус нового типа выявили у 33 074 человек. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 12 августа, в британском правительстве.

Общее количество зарегистрированных в Великобритании случаев заражения коронавирусной инфекцией к настоящему моменту превысило 6,1 миллиона.

В правительстве страны сегодня подчеркнули, что за прошедшие 24 часа от коронавируса нового типа в Британии скончались 94 пациента. Таким образом, общее число жертв пандемии COVID-19 на территории королевства достигло 130 701.

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