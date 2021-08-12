За сутки в Великобритании выявили более 33 тысяч случаев заражения COVID-19

На территории Великобритании за минувшие сутки коронавирус нового типа выявили у 33 074 человек. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 12 августа, в британском правительстве.
Общее количество зарегистрированных в Великобритании случаев заражения коронавирусной инфекцией к настоящему моменту превысило 6,1 миллиона.
В правительстве страны сегодня подчеркнули, что за прошедшие 24 часа от коронавируса нового типа в Британии скончались 94 пациента. Таким образом, общее число жертв пандемии COVID-19 на территории королевства достигло 130 701.
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