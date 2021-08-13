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AFP сообщило, что талибы захватили город Лашкаргах

, 08:00 Источник: Twitter AFP

AFP сообщило, что талибы захватили город Лашкаргах
Афганистан, Ajmal Kakar/XinHua

В пятницу, 13 августа, стало известно, что боевики движения "Талибан", запрещенного в России, захватили административный центр провинции Гильменд – город Лашкаргах, расположенный на юге Афганистана.

Информацию о захвате Лашкаргаха предоставили сегодня утром журналисты со ссылкой на осведомленный источник в афганских службах безопасности.

Ранее талибы заявили о захвате столицы провинции Бадгис. До этого сообщалось, что члены радикального движения взяли второй по величине город на территории Афганистана Кандагар, являющийся центром одноименной провинции.

 

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