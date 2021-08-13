Кандагар захвачен талибами

Члены радикального движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации, захватили второй по величине город на территории Афганистана Кандагар, который является центром одноименной провинции.
Согласно данным чиновников, Кандагар пал вечером минувший в четверг. Местные власти и их окружение, как сообщается, бежали в аэропорт, чтобы уехать из города.
Талибы в свою очередь также заявили о захвате Кандагара. Якобы они заняли офис губернатора, расположились в штабе сил безопасности и прочих важных учреждениях. В их распоряжении теперь находятся оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспорт.
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