Кандагар захвачен талибами

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13 августа 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Кандагар, x99/ZUMAPRESS.com

Члены радикального движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации, захватили второй по величине город на территории Афганистана Кандагар, который является центром одноименной провинции.

Согласно данным чиновников, Кандагар пал вечером минувший в четверг. Местные власти и их окружение, как сообщается, бежали в аэропорт, чтобы уехать из города.

Талибы в свою очередь также заявили о захвате Кандагара. Якобы они заняли офис губернатора, расположились в штабе сил безопасности и прочих важных учреждениях. В их распоряжении теперь находятся оставленное в городе оружие, боеприпасы и транспорт.

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