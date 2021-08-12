В аэропорту афганского Кандагара отменили все рейсы

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12 августа 2021, 17:38 Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

В аэропорту афганского Кандагара в четверг, 12 августа, отменили все рейсы из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации.

Осведомленный источник сообщил сегодня, что в аэропорту Кандагара были отменены все прибывающие и отправляющиеся рейсы.

Ранее в четверг журналисты получили информацию о том, что бои между правительственными силами Афганистана и боевиками движения "Талибан" ведутся на центральной площади Кандагара. Сообщалось также, что талибы захватили больницу.

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