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В аэропорту афганского Кандагара отменили все рейсы

, 17:38 Источник: РИА "Новости"

В аэропорту афганского Кандагара отменили все рейсы
самолет, pixabay.com

В аэропорту афганского Кандагара в четверг, 12 августа, отменили все рейсы из-за столкновений между правительственными силами и боевиками движения "Талибан", запрещенного в Российской Федерации.

Осведомленный источник сообщил сегодня, что в аэропорту Кандагара были отменены все прибывающие и отправляющиеся рейсы.

Ранее в четверг журналисты получили информацию о том, что бои между правительственными силами Афганистана и боевиками движения "Талибан" ведутся на центральной площади Кандагара. Сообщалось также, что талибы захватили больницу.

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