Глава МИД Афганистана Атмар заявил о готовности Кабула приобрести у России боевые вертолёты

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12 августа 2021, 17:24

MOD Russia/Global Look Press

Кабул готов приобрести у России боевые вертолеты. Соответствующее заявление сделал глава афганского внешнеполитического ведомства Ханиф Атмар.

Сейчас власти Афганистана ждут ответа от руководства Российской Федерации по этому вопросу. Атмар поделился этой информацией в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, написал ее главный редактор Алексей Венедиктов в Telegram-канале.

Отметим, что на афганской территории правительственные силы противостоят боевикам “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). В последнее время талибам удалось взять под контроль существенные территории в пограничных и сельских районах страны.

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