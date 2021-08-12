Глава МИД Афганистана Атмар заявил о готовности Кабула приобрести у России боевые вертолёты
12 августа 2021, 17:24
Кабул готов приобрести у России боевые вертолеты. Соответствующее заявление сделал глава афганского внешнеполитического ведомства Ханиф Атмар.
Сейчас власти Афганистана ждут ответа от руководства Российской Федерации по этому вопросу. Атмар поделился этой информацией в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, написал ее главный редактор Алексей Венедиктов в Telegram-канале.
Отметим, что на афганской территории правительственные силы противостоят боевикам “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). В последнее время талибам удалось взять под контроль существенные территории в пограничных и сельских районах страны.
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