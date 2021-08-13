В США одобрили использование третьей дозы вакцин против COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом

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13 августа 2021, 08:23 Источник: Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США

вакцина Moderna, Md Niamul Hossain Rifat/Keystone Press Agency

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов Америки одобрило использование третьей дозы вакцин против COVID-19 Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.

Подчеркивается, что управление внесло поправки в разрешение на применение препаратов от коронавируса нового типа Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы позволить использование дополнительной дозы рядом лиц с ослабленным иммунитетом.

Подчеркивается, что вышеуказанное решение не относится к гражданам США, у которых иммунитет в норме.

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