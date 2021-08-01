В Израиле стартовала кампания по вакцинации третьей дозой вакцины от COVID-19 граждан старше 60 лет

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1 августа 2021, 10:51 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Израиле приступили к вакцинации третьей дозой вакцины от коронавирусной инфекции людей, которым исполнилось 60. В стране фиксируется все больше случаев заражения COVID-19.

По информации местного Минздрава, впервые со второго весеннего месяца в Израиле выявили более 200 пациентов, у которых заболевание протекало в тяжелой форме. Отметим, что массовая вакцинация жителей от коронавируса стартовала в стране 20 декабря минувшего года.

30 июля израильский президент Ицхак Герцог и его жена первыми получили третью дозу препарата от COVID-19. Укол им делали в медицинском центре имени Хаима Шибы. Вакцинацию могли наблюдать граждане при просмотре местных телеканалов. Там же находился премьер-министр страны Беннет. Кроме того, прививку сделали бывшему премьер-министру Нетаньяху.

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