При стрельбе в британском Плимуте погибли шесть человек

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13 августа 2021, 07:18 Источник: Facebook

машина полиции Великобритании, pixabay.com

В британском городе Плимут была открыта стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере шесть человек. Соответствующую информацию предоставили сотрудники полиции графств Девон и Корнуолл.

Согласно последним данным, две женщины и двое мужчин скончались на месте. Еще один мужчина, который, предположительно, являлся нападавшим, также погиб. Есть информация о том, что одна из пострадавших получила медпомощь вне стен больницы, однако спасти ее не удалось.

В полиции пока не сообщают о причинах стрельбы, но версия теракта не рассматривается. Издание Guardian заявляло, что речь идет о семейном конфликте.

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