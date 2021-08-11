Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев назвал мотивом преступления ненависть

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11 августа 2021, 20:27 Источник: РИА Новости

фото с места происшествия, vk.com/region_kazan116/ globallookpress.com

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназ Галявиев назвал мотив преступления. Соответствующую информацию он рассказал Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

Галявиев находится в трёхместной камере в московском СИЗО «Бутырка». По предварительным исследованиям, Центр Сербского признал 19-летнего мужчину невменяемым на момент совершения преступления.

«По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», - пояснили в ОНК.

Напомним, что 11 мая 2021 года в ходе стрельбы в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев смертельно ранил семерых детей и двух взрослых, еще 24 человека пострадали. Молодого человека арестовали. В июне его перевели в Москву в НИИ им. В. П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы, а 21 июля - в московское СИЗО «Бутырка».

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