Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев назвал мотивом преступления ненависть

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназ Галявиев назвал мотив преступления. Соответствующую информацию он рассказал Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.
Галявиев находится в трёхместной камере в московском СИЗО «Бутырка». По предварительным исследованиям, Центр Сербского признал 19-летнего мужчину невменяемым на момент совершения преступления.
«По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», - пояснили в ОНК.
Напомним, что 11 мая 2021 года в ходе стрельбы в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев смертельно ранил семерых детей и двух взрослых, еще 24 человека пострадали. Молодого человека арестовали. В июне его перевели в Москву в НИИ им. В. П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы, а 21 июля - в московское СИЗО «Бутырка».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости