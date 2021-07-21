В ОНК заявили о переводе в «Бутырку» обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии

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21 июля 2021, 17:45

тюрьма, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В ОНК Москвы днем в среду, 21 июля, заявили, что обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева перевели из НИИ им. Сербского в психиатрическое отделение СИЗО "Бутырка".

В ОНК отметили, что, согласно последним данным, Галявиев после завершения экспертизы был возвращен в СИЗО №2 Москвы, сейчас он находится в психиатрическом отделении изолятора. Как сообщает RT, не исключено, что следствием может быть назначена повторная экспертиза.

Напомним, в результате стрельбы 11 мая текущего года в гимназии в Казани погибли семь детей и двое взрослых. Ильназ Галявиев позже полностью признал вину в содеянном.

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