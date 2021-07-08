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В деле о казанском расстреле ищут «козлов отпущения»

, 17:50

В деле о казанском расстреле ищут «козлов отпущения»

Фигурантами уголовного дела, возбуждённого после расстрела 11 мая девяти обучающихся казанской гимназии, стали сотрудники фирм, отвечающие за безопасность учебного заведения.

Под домашний арест отправлен руководитель фирмы «Ваша безопасность», которая устанавливала электрические замки в гимназии. По версии следствия, услуги не были оказаны согласно договору, иначе как бы преступник беспрепятственно прошёл сквозь все двери. Хотя ранее республиканские власти утверждали, что система безопасности в учебном заведении сработала своевременно. Обвиняемые вину не признают. Также под подозрение попал специалист «Союза пожарного мониторинга», который осуществлял обслуживание пожарной сигнализации.

Трагедия в казанской гимназии произошла в первые дни мая текущего года. Выпускник учебного заведения Ильназ Галявиев прошёл в школу с гладкоствольным ружьём, расстрелял учеников, сотрудников заведения, и взорвал бомбу. Галявиева отправили в следственный изолятор и обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. А по всей России усложнили процедуру выдачи разрешений на огнестрельное оружие.

К новому учебному году все школы Татарстана получат «тревожные кнопки». Требования к безопасности работы учебных заведений будут ужесточены. На антитеррористические цели выделят дополнительные средства.

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