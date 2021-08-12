В Италии ожидают решения об открытии границ страны для туристов из РФ

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12 августа 2021, 20:19 Источник: РИА "Новости"

Амальфи, pixabay.com

Министр-советник посольства Италии в Москве Гуидо де Санктис заявил, что в стране ожидают решения об открытии границ для туристов из РФ, но все будет зависть от эпидемиологической обстановки в двух государствах.

Гуидо да Санктис подчеркнул, что в посольстве тщательно следят за развитием ситуации. Дипломат уточнил, что с итальянской стороны оказывается "большое давление" в пользу того, чтобы границы страны были открыты для обычных путешественников из России.

Министр-советник посольства Италии отметил, что в Риме, как и в Москве, хотят, чтобы туризм возобновился как можно скорее.

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