Болгария подарит Боснии и Герцеговине 50 тысяч доз вакцины против COVID-19

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12 августа 2021, 18:13 Источник: ТАСС

ампулы, pixabay.com

Болгария подарит 50 тысяч доз вакцины против коронавируса нового типа Боснии и Герцеговине. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 12 августа, в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

Власти Болгарии подчеркнули, что продолжают твердо поддерживать европейский и евроатлантический путь Боснии и Герцеговины.

В Болгарском МИД подчеркнули, что дарение вакцин является знаком солидарности усилиям Боснии и Герцеговины по преодолению распространения коронавируса нового типа, а также еще одним доказательством дружеских отношений между странами.

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