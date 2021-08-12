Болгария подарит Боснии и Герцеговине 50 тысяч доз вакцины против COVID-19

Болгария подарит 50 тысяч доз вакцины против коронавируса нового типа Боснии и Герцеговине. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 12 августа, в болгарском внешнеполитическом ведомстве.
Власти Болгарии подчеркнули, что продолжают твердо поддерживать европейский и евроатлантический путь Боснии и Герцеговины.
В Болгарском МИД подчеркнули, что дарение вакцин является знаком солидарности усилиям Боснии и Герцеговины по преодолению распространения коронавируса нового типа, а также еще одним доказательством дружеских отношений между странами.
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