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Белорусскую вакцину против коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году

, 16:41 Источник: БелТа

Белорусскую вакцину против коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году
ампула и шприц, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что власти республики планируют выпустить в гражданский оборот вакцину от коронавируса отечественного производства в 2023 году.

В Минздраве Белоруссии уточнили, что выпуск в гражданский оборот препарата против COVID-19, созданного в стране, состоится в первом полугодии 2023 года.

Напомним, ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что экспортный потенциал белорусской вакцины против коронавирусной инфекции, над выпуском которой в настоящий момент активно работают специалисты, может составить сотни миллионов долларов.

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