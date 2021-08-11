Еще пятеро вакцинировавшихся от COVID-19 москвичей выиграли автомобили

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2021, 19:46

Фото: АГН "Москва"

Сегодня состоялся очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Он прошел в прямом эфире телеканала «Москва 24».



Победителями стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич. Согласно законодательству фамилии победителей называть нельзя. Озвучил имена победителей DJ Грув.



В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 2 по 8 августа - 76 тыс. 379 человек.



Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.



Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости