Байден в рамках онлайн-заседания забыл имя губернатора штата Мичиган

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12 августа 2021, 17:46 Источник: YouTube

президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, забыл имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и назвал ее Дженнифер.

Согласно последней информации, сначала в ходе заседания, которое проводилось дистанционно, Джо Байден называл губернатора американского штата Мичиган Гретхен Уитмер правильным именем, однако в какой-то момент политик забыл, как зовут чиновницу.

"Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали", – заявил в финале обсуждения американский лидер.

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