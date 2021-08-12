Байден в рамках онлайн-заседания забыл имя губернатора штата Мичиган

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках онлайн-заседания, посвященного инфраструктурному законопроекту демократов, забыл имя губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и назвал ее Дженнифер.
Согласно последней информации, сначала в ходе заседания, которое проводилось дистанционно, Джо Байден называл губернатора американского штата Мичиган Гретхен Уитмер правильным именем, однако в какой-то момент политик забыл, как зовут чиновницу.
"Спасибо, Дженнифер, за то, что вы сделали", – заявил в финале обсуждения американский лидер.
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