Байден во время выступления забыл упомянуть обрушение многоэтажного дома во Флориде

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25 июня 2021, 11:17 Источник: YouTube

президент США Джо Байден, Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден в рамках своего выступления перед журналистами забыл упомянуть об обрушении многоэтажного дома во Флориде. Под обломками здания могут находиться сейчас десятки человек.

В финале своего выступления Джо Байден сообщил представителями СМИ, что ему пора садиться в вертолет, однако, в этот момент к лидеру США подошла вице-президент страны Камала Харрис.

Политики шепотом обменялись несколькими фразами, после чего Байден попросил у присутствующих прощения, поблагодарил Харрис и продолжил речь обсуждением происшествия во Флориде. Президент Соединенных Штатов уточнил, что направит в Майами федеральную помощь.

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