Байден во время выступления забыл упомянуть обрушение многоэтажного дома во Флориде

Президент США Джо Байден в рамках своего выступления перед журналистами забыл упомянуть об обрушении многоэтажного дома во Флориде. Под обломками здания могут находиться сейчас десятки человек.
В финале своего выступления Джо Байден сообщил представителями СМИ, что ему пора садиться в вертолет, однако, в этот момент к лидеру США подошла вице-президент страны Камала Харрис.
Политики шепотом обменялись несколькими фразами, после чего Байден попросил у присутствующих прощения, поблагодарил Харрис и продолжил речь обсуждением происшествия во Флориде. Президент Соединенных Штатов уточнил, что направит в Майами федеральную помощь.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.