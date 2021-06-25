Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного здания

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25 июня 2021, 08:28 Источник: ТАСС

последствия обрушения дома в Майами, Miami-Dade Fire Rescue/XinHua

Президент США Джо Байден в ночь на пятницу, 25 июня, подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида. Соответствующее решение было принято после обрушения жилого дома в Майами.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Джо Байден распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Напомним, в ночь на четверг в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд обрушилось 12-этажное здание. Подтверждена информация о гибели одного человека. Данных о местонахождении еще 99 граждан нет. В районе случившегося ограничили движение транспорта.

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