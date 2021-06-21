Во французском Бордо в ночь на понедельник обрушились два здания

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21 июня 2021, 09:14 Источник: BFMTV

кирпичи, pixabay.com

В городе Бордо, расположенном на юго-западе Франции, в ночь на понедельник, 21 июня, обрушились два здания. Известно, что в результате вышеуказанного инцидента пострадали не менее трех человек.

Местные журналисты, ссылаясь на данные спасательной службы региона, сообщили, что один из обрушившихся домов был на ремонте, вследствие чего в нем не было людей. Во втором находились девять жителей, из которых пострадали трое. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Причина обрушения зданий к настоящему моменту не установлена. Выясняются обстоятельства случившегося.

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