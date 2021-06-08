В Москве обрушился балкон жилого дома

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8 июня 2021, 15:41 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На юго-западе Москвы во вторник, 8 июня, обвалился балкон. В пресс-службе префектуры сообщили сегодня днем, что, согласно предварительным данным, в результате инцидента в столице никто не пострадал.

Подчеркивается, что балкон обвалился в доме номер 62/1 на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники управы района уже выехали на место происшествия. Информации о пострадавших в результате случившегося в СМИ не поступало.

Данных о том, что стало причиной обрушения балкона к настоящему моменту нет. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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