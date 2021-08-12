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Генпрокурор Украины обвинила Россию в «военных преступлениях» против культурного наследия в Крыму

, 16:13 Источник: РИА "Новости"

Генпрокурор Украины обвинила Россию в «военных преступлениях» против культурного наследия в Крыму
Крым, pixabay.com

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда с обвинением относительно "военных преступлений" против объектов культурного наследия в Крыму.

Ирина Венедиктова утверждает, что культурные ценности, которые в настоящий момент хранятся в музеях российской республики, а также наследие, расположенное на территории полуострова, являются "собственностью Украины".

Подчеркивается, что вышеуказанные предметы и объекты – это "украинское национальное богатство" и "неотъемлемая составляющая культурного достояния" страны.

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