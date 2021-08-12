На Сицилии зафиксирована самая высокая температура в Европе с 1977 года

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12 августа 2021, 15:26 Источник: Corriere della Sera

Сицилия, pixabay.com

В городе Флоридия на острове Сицилия в минувшую среду, 11 августа, температура воздуха достигла 48,8 градуса по Цельсию. Уточняется, что это самый высокий показатель на территории Европы с 1977 года.

Предыдущий рекорд был установлен в конце 70-х годов прошлого века в Афинах и составил 48 градусов.

Отмечается, что на этой неделе южные, центральные и некоторые северные итальянские области будут находиться во власти африканского циклона, который принес с собой очень высокие температуры. Ранее в пятнадцати городах Италии был объявлен наивысший уровень погодной опасности.

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