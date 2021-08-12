На Сицилии зафиксирована самая высокая температура в Европе с 1977 года

В городе Флоридия на острове Сицилия в минувшую среду, 11 августа, температура воздуха достигла 48,8 градуса по Цельсию. Уточняется, что это самый высокий показатель на территории Европы с 1977 года.
Предыдущий рекорд был установлен в конце 70-х годов прошлого века в Афинах и составил 48 градусов.
Отмечается, что на этой неделе южные, центральные и некоторые северные итальянские области будут находиться во власти африканского циклона, который принес с собой очень высокие температуры. Ранее в пятнадцати городах Италии был объявлен наивысший уровень погодной опасности.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.