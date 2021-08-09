В Риме и еще семи городах Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за жары до плюс 48 градусов

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9 августа 2021, 14:41 Источник: ТАСС

Рим, pixabay.com

В восьми итальянских городах, в частности, в Риме, объявлен наивысший - красный - уровень погодной опасности в связи с ожидаемой 11 августа высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона.

В Министерстве здравоохранения Италии уточнили, что красный уровень погодной опасности объявили в Бари, Кампобассо, Фрозиноне, Латине, Палермо, Перудже, Риети, а также в Риме. Метеорологи допускают, что в некоторых южных районах столбики термометров могут подняться в среду до плюс 47-48 градусов.

Завтра красный уровень метеотревоги будет действовать в Риме, Бари, Кампобассо и Риети.

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