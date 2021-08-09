Синоптик Цыганков заявил, что с сегодняшнего дня жара в Москве кончится

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9 августа 2021, 12:58

жара в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил в беседе с журналистами днем в понедельник, что с сегодняшнего дня жаркая погода в столичном регионе закончится.



Анатолий Цыганков подчеркнул, что тенденция теплой погоды в Москве и Подмосковье в ближайшее время сохранится, однако жара в столичном регионе с сегодняшнего дня закончится, несмотря на ранние прогнозы специалистов.

Метеоролог в беседе с RT подчеркнул, что с завтрашнего дня и до четверга ожидается смена погодных условий. В Москве и Московской области будет прохладнее.

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