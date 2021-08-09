Синоптик Позднякова предупредила москвичей о смене погоды во вторник

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9 августа 2021, 12:35 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в первый день недели погода в столице России будет жаркая, однако уже во вторник характер метеорологических условий будет меняться.



Отмечается, что в первый день недели в Москве будет жарко, в дневные часы температура воздуха будет достигать плюс 27-29 градусов, а ночью – плюс 17-19 градусов.

Во вторник во второй половине дня характер погоды будет меняться – местами пройдут кратковременные дожди, выпадет не более 3 миллиметров осадков. Среда с точки зрения осадков станет наиболее неблагоприятным днем недели, поскольку дожди будут идти в течение всего дня, не исключены грозы.

Короткие ливневые дожди местами пройдут и в четверг, и в пятницу. За счет большего количества облаков температура будет немного ниже – плюс 21-23 градуса в Москве, плюс 21-25 градусов в Подмосковье.

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