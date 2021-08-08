Синоптик Леус предупредил о дождях в Москве в воскресенье

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8 августа 2021, 09:16 Источник: РИА "Новости"

зонт, pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 8 августа, температура воздуха в Москве повысится до плюс 27 градусов. В последний день недели в городе пройдут дожди.

Михаил Леус сообщил, что столичный регион сегодня останется в теплой части атлантического циклона. В воскресенье в облаках появится больше прояснений, небольшие дожди в Москве пройдут лишь местами, преимущественно в первой половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 26-27 градусов в городе и до плюс 23-28 градусов в Подмосковье.

Ветер в столице будет северо-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.

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