Синоптик Леус предупредил о дождях в Москве в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 8 августа, температура воздуха в Москве повысится до плюс 27 градусов. В последний день недели в городе пройдут дожди.
Михаил Леус сообщил, что столичный регион сегодня останется в теплой части атлантического циклона. В воскресенье в облаках появится больше прояснений, небольшие дожди в Москве пройдут лишь местами, преимущественно в первой половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 26-27 градусов в городе и до плюс 23-28 градусов в Подмосковье.
Ветер в столице будет северо-восточный, его скорость составит 1-6 метров в секунду.
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