Синоптик Позднякова сообщила, что в выходные в Москве будет жаркая погода
6 августа 2021, 10:34
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в рамках разговора с журналистами утром в пятницу, 6 августа, рассказала, какую погоду следует ожидать в выходные в столичном регионе.
Татьяна Позднякова отметила, что в грядущие выходные погода в Москве и Подмосковье будет хорошая, однако местами пройдут небольшие дожди.
В субботу днем столбики термометров поднимутся до +27… +28°С, а воскресенье – до +30°С. Температура воздуха в столичном регионе будет на 4-5°С выше климатической нормы. Синоптик в беседе с RT отметила, что начало следующей недели в Москве и Московской области тоже будет довольно теплое, возможны грозы.
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