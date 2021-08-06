Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, которая опубликована на сайте учреждения.
Согласно последней информации, подобное предупреждение было сделано метеорологами из-за грозы и ветра, которые сохранятся до вечера. Подчеркивается, что погода сегодня в течение будет потенциально опасна для жителей столичного региона.
Уточняется, что в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра будет действовать до 21.00 пятницы.
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