Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности

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6 августа 2021, 07:15 Источник: Гидрометцентр

дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующая информация содержится в прогностической карте, которая опубликована на сайте учреждения.

Согласно последней информации, подобное предупреждение было сделано метеорологами из-за грозы и ветра, которые сохранятся до вечера. Подчеркивается, что погода сегодня в течение будет потенциально опасна для жителей столичного региона.

Уточняется, что в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра будет действовать до 21.00 пятницы.

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