В Тверской области из-за урагана погибли три человека

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2 августа 2021, 21:45

Вконтакте, ТИА Новости Твери и Тверской области

Мощный ураган обрушился в понедельник на Тверскую область, прошелся по Андреапольскому району.

Сильнейшие порывы ветра валили деревья, сносили крыши домов.

Повалены в области 90 деревьев. В результате природной стихии погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Травмы получили восемь человек.

Стихия накрыла и Ржев. Повалены деревья, одно из них оборвало провода, - пишут жители Тверской области в соцсетях.

В Лесном районе грохотало и сверкали молнии еще несколько минут назад.

Губернатор Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Глава региона возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России области, профильные министры регионального правительства и руководители ведомств региона. Все должностные лица оперативно выехали на место для решения поступающих задач.

Руденя поручил оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии.

Медикам поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии.

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