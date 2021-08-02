В Тверской области из-за урагана погибли три человека

Мощный ураган обрушился в понедельник на Тверскую область, прошелся по Андреапольскому району.
Сильнейшие порывы ветра валили деревья, сносили крыши домов.
Повалены в области 90 деревьев. В результате природной стихии погибли три человека - двое взрослых и ребенок. Травмы получили восемь человек.
Стихия накрыла и Ржев. Повалены деревья, одно из них оборвало провода, - пишут жители Тверской области в соцсетях.
В Лесном районе грохотало и сверкали молнии еще несколько минут назад.
Губернатор Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Глава региона возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России области, профильные министры регионального правительства и руководители ведомств региона. Все должностные лица оперативно выехали на место для решения поступающих задач.
Руденя поручил оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии.
Медикам поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии.
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