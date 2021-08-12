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В турецком городе Кастамону четыре человека погибли при наводнении

, 09:52 Источник: РИА Новости

В турецком городе Кастамону четыре человека погибли при наводнении
Турция, фото: pixabay.com

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям в Турции (AFAD) сообщило, что четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону. Соответствующая информация появилась в четверг, 12 августа.

«Четыре человека погибли при наводнении в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне», - пояснили в ведомстве.

В зоне подтопления продолжаются поисково-спасательные работы.

Отмечается, что из-за наводнений и селей в Турции пострадали 13 человек в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону. Также была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.

Ранее сообщалось, что вечером в среду сильные дожди в Крыму привели к подтоплению трассы Симферополь – Ялта, а также нескольких домов в Симферопольском районе республики.

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