Из зоны подтопления в Симферопольском районе Крыма эвакуировали шесть человек

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12 августа 2021, 08:54 Источник: РИА Новости

море, фото: pixels.com

Вечером в среду непогода в Крыму привела к подтоплению трассы Симферополь – Ялта, а также нескольких домов в Симферопольском районе республики. Из-за большого количества воды был затруднён проезд, сейчас последствия стихии устранены.

В пресс-службе МЧС сообщили о размещении шести человек из зоны подтопления в селе Краснолесье, из них один ребенок, в пункте временного размещения на базе гостиница «Надежда» в селе Перевальное. Там оказались подтоплены многоквартирный дом и территория двух частных домовладений.

Глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов пояснил, что утром начнет работать комиссия по оценке ущерба. Возможно, в регионе объявят режим ЧС.

Напомним, что этим летом Крым несколько раз пострадал из-за сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район.

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