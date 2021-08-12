Сайт Avia.pro: Белоруссия может продать Западу российские С-400 в случае покупки комплексов у Москвы

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12 августа 2021, 08:10 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Белоруссия может продать Западу российские зенитные ракетные комплексы С-400 в случае покупки данных систем у Москвы. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах сетевых СМИ.

Некоторое время назад президент Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в приобретении С-400. Портал Avia.pro пишет, что эта сделка «может повлечь за собой ряд рисков» для РФ.

Согласно утверждению авторов сайта, ранее Белоруссия продала Западу комплексы С-300, что позволило Соединенным Штатам выработать меры противодействия данному оружию. Не исключено, что Минск поступит подобным образом и с С-400, отмечает ресурс.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший руководитель СБУ Игорь Смешко озвучил мнение, по которому Украина «опоясана подковой единого фронта» России и Белоруссии и может быть атакована с трех направлений.

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