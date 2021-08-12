Американская журналистка Джоджа: запуск «СП-2» ослабит энергетическую безопасность Восточной Европы

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12 августа 2021, 07:48

строительство Северного потока-2, фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

Журналист Юлия-Сабина Джоджа заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» повлияет на энергическую безопасность Восточной Европы. Трубопровод обеспечит Германию более низкими ценами на газ, но создаст «серьезные экономические последствия» для всего Евросоюза, считает она.

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», - написала она в статье для журнала National Interest.

По ее словам, открытие «Северного потока-2» будет чревато повышением цен на «голубое» топливо для Украины. Джоджа отметила, что «ситуация будет становиться все опаснее». Обозреватель добавила, что лишение Киева транзитных сборов – «это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина не останется без газа после введения в эксплуатацию «Северного потока - 2».

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