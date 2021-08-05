Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не останется без газа после введения в эксплуатацию «Северного потока - 2»

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 августа 2021, 20:11 Источник: РИА Новости

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После того, как Россия начнет эксплуатировать газопровод “Северный поток - 2”, Украина точно не останется без газа. Такое заявление сделал Алексей Данилов, являющийся секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он подчеркнул, что у украинского руководства есть необходимая стратегия энергетической безопасности. По словам Данилова, Киев отрабатывает все вопросы, связанные с газом.

При этом он назвал Россию для украинской стороны “постоянным и ежеминутным риском”. В интервью одному из украинских изданий Данилов отметил, что “громкие заявления Российской Федерации имеют свою внутреннюю политическую причину”.

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