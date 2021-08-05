Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не останется без газа после введения в эксплуатацию «Северного потока - 2»

После того, как Россия начнет эксплуатировать газопровод “Северный поток - 2”, Украина точно не останется без газа. Такое заявление сделал Алексей Данилов, являющийся секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Он подчеркнул, что у украинского руководства есть необходимая стратегия энергетической безопасности. По словам Данилова, Киев отрабатывает все вопросы, связанные с газом.
При этом он назвал Россию для украинской стороны “постоянным и ежеминутным риском”. В интервью одному из украинских изданий Данилов отметил, что “громкие заявления Российской Федерации имеют свою внутреннюю политическую причину”.
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