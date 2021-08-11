Как армия США оставила Афганистан наедине с талибами

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11 августа 2021, 19:23

Фото: соцсети

В Афганистане всего за несколько дней в руки талибов перешло сразу несколько столиц провинций. Впрочем, ранее талибы их захватывали уже несколько раз, но тогда их оттуда выбивали войска США. Теперь, когда американцев нет, «Афганская национальная армия» справиться с этим не может.



Вообще эти события и их бесславный конец оказались следствием того, что американцы изначально рассматривали Афганистан не как проект развития, а как возможность заработка денег. Производство опиума за эти годы выросло в стране в десятки раз. Также деньги делались на драгоценных камнях и ценных рудах, которые вывозились из страны. Но главное – на «распиле» денег из бюджета США на «восстановление» Афганистана между «нужными» людьми в Капитолии, Белом доме, Пентагоне и корпорациях. Теперь пришло время позорно бежать.



В начале 1989 года свои войска из Афганистана вывел СССР. Советский Союз оставил армии правительства Республики Афганистан обширные запасы техники и вооружения, а также боекомплекта и запчастей и продолжал их пополнять.



Сейчас «Афганская национальная армия» осталась практически ни с чем и предоставлена сама себе.



Подробности читайте на нашем сайте в материале «В Афганистане талибы захватили сразу несколько столиц провинций»





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