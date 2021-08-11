Зеленский утвердил стратегию по вопросам интеграции Украины в НАТО

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11 августа 2021, 18:36

Владимир Зеленский, фото: via www.imago-images.de/Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции республики на период до 2025 года. Об этом сообщили в среду, 11 августа, в офисе президента.

Зеленский подписал соответствующий указ «с целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны жителей страны». Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить план мероприятий по реализации в четыре этапа утвержденной стратегии.

Документ позволит наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинцами «для донесения до каждого человека содержания и практической ценности членства страны в альянсе, необходимости проведения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией».

Также всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в области евроатлантической интеграции будет проводиться «путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, в частности, представителей исследовательских центров, общественных объединений и международных партнеров к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО».

Ранее депутат Верховной рады Ирина Верещук предложила европейским политикам поддержать вступление Украины в НАТО на фоне запуска «СП-2».

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