Депутат Верещук заявила, что политики в Европе могут поддержать вступление Украины в НАТО на фоне запуска «СП-2»

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23 июля 2021, 23:03 Источник: РИА Новости

строительство "СП-2", Фото: Weiser Martin/globallookpress.com

Депутат Верховной рады Ирина Верещук назвала компенсацию, которую готова получить Украина за запуск российского трубопровода «Северный поток-2». По ее словам, Киев не откажется от сближения с НАТО.

«Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение - вступить в НАТО вместе с Украиной», - пояснила она.

Верещук отметила, что вступление Украины в НАТО могут поддержать некоторые европейские политики на фоне запуска «Северного потока-2». Депутат считает, что Киеву могут дать План действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Это будет «большой победой», добавила она.

Депутат напомнила, что Украина и США готовят двустороннее оборонное соглашение. При этом она уточнила, что это не ПДЧ и не вступление в НАТО.

«… должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение», - резюмировала Верещук.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы нашли способ «похоронить» соглашение США и Германии по «СП-2».

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