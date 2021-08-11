Popular Mechanics: «Кто-то фальсифицирует позиции военных кораблей НАТО в море, и здесь пахнет Россией»

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11 августа 2021, 18:01 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Флот Североатлантического альянса все чаще оказывается в неловком положении из-за неверного определения координат его кораблей, и к этому может иметь отношение Российская Федерация. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Popular Mechanics пишет, что западные военные суда сталкиваются с проблемами в работе Автоматической системы идентификации (AIS). Так, в сентябре прошлого года британская боевая группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth, согласно AIS, двигалась к Ирландскому морю. Однако снимки, сделанные с помощью космических аппаратов, указали на то, что корабли в этом районе не находились.

«Кто-то фальсифицирует позиции военных кораблей НАТО в море, и здесь пахнет Россией», - отмечает Popular Mechanics.

Согласно точке зрения, изложенной в пересказанном «ПолитРоссией» материале иностранного издания, данная подмена может быть выгодна только Москве.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков озвучил мнение, по которому Запад ведет информационную войну против РФ.

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