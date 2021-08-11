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11 августа 2021, 16:44 Источник: «ПолитРоссия»

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Запад ведет против Российской Федерации информационную войну, которая имеет те же цели, что и обычная, — страну пытаются взять под контроль. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

«Сейчас Россию пытаются оккупировать, но новыми методами», - отметил эксперт.

По его словам, ранее «эта задача была блестяще решена коллективным Западом в Сербии, Грузии, на Украине». Между тем аналогичная «попытка» в Белоруссии успехом не увенчалась.

Как спрогнозировал Марков, если западные государства выиграют информационную войну против Москвы, то получат «огромную геополитическую и экономическую прибыль», поскольку РФ является «хорошим кушем».

Ранее издание Military Watch написало, что российские комплексы С-400 защитят Белоруссию от американских ракет, развернутых в Европе.

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