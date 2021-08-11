Оскорбившего Жириновского дипломата уволили из МИД в 2016 году

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11 августа 2021, 16:38

флаг Азербайджана, фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

МИД Азербайджана, отвечая на вопрос об оскорбительных высказываниях экс-посла Белоруссии Исфандияра Вагабзаде в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского и российского народа, заявил, что он не представляет внешнеполитическое ведомство республики.

В ведомстве пояснили, что Вагабзаде был уволен из-за недостатков в своей работе пять лет назад. Его освободил от должности в 2016 году президент Азербайджана.

«В данном случае было бы неправильно комментировать его взгляды, поскольку он не представляет МИД или какое-либо другое государственное учреждение», - добавили в дипмиссии.

Ранее Жириновский предложил возбудить уголовное дело против Вагабзаде после оскорблений россиян.

Дипломат заявил, что азербайджанцы посылают в Россию свою икру, рыбу и деньги, а сами «умирают с голода». По его словам, россияне свиньи, вонь от которых не дает дышать всему миру.

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