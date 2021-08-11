Жириновский предложил возбудить уголовное дело против азербайджанского дипломата после оскорблений россиян

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11 августа 2021, 15:31

Владимир Жириновский , сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал оскорбительные высказывания экс-посла Азербайджана в Беларуси, Молдавии и Пакистане Исфандияра Вагабзаде в свой адрес и всех россиян. Дипломат назвал депутата свиньей.

«Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления ... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор», - высказал Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.

Лидер ЛДПР отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «стремится бороться с такими высказываниями». Жириновский считает, что оскорбления Вагабзаде говорят о «накопленной ненависти за все годы советской власти».

«Он неудачник, а виноваты у них русские», - добавил депутат.

Ранее в Интернете появился видеоролик, на кадрах которого Исфандияр Вагабзаде обращается к Владимиру Жириновскому. Дипломат заявил, что азербайджанцы посылают в Россию свою икру, рыбу и деньги, а сами «умирают с голода». По его словам, вонь от россиян не дает дышать всему миру.

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