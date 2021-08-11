Известный политик и доктор наук Азербайджана спровоцировал скандал, назвав русских свиньями

Аргументы Недели → В мире 13+

11 августа 2021, 09:30

Фото: кадр из видео

Известный политик, бывший посол Азербайджана в Беларуси, доктор наук, профессор Исфандияр Вагабзаде спровоцировал скандал. Он записал видеообращение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, но так увлекся, что в итоге назвал всех русских «свиньями, вонь от которых не дает дышать всему миру».

Кроме того, он заявил, что азербайджанцы посылают в Россию свою икру, рыбу и деньги, а сами голодают.

"Его главная задача - спровоцировать войну между Россией и Азербайджаном. Он надеется, что Россия ответит жестко - неслучайно дважды называет русских свиньями и оскорбляет лично Путина. Это провокатор не случайный, а осознанный. Я хотел бы увидеть жёсткую реакцию властей Азербайджана. Считаю, они должны выдать его России, чтобы он сидел в российской тюрьме",- одним из первых прокомментировал скандальные заявления Соловьев.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости