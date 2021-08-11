«ПолитЭксперт»: российские военные прогнали эсминец США Ross из района в Черном море, где проходили учения флота РФ

Российские военные прогнали эсминец Соединенных Штатов Ross из района в Черном море, где проходили учения флота РФ. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал «ПолитЭксперт» рассказал о случае, который произошел некоторое время назад с американским кораблем Ross, принимавшим участие в маневрах Sea Breeze 2021 в Черном море. Сайт пишет, ссылаясь на издание Navy Times, что с эсминцем неожиданно установило радиосвязь одно из судов РФ. От корабля США потребовали немедленно покинуть район, где проходили учения российского флота.
Команда Ross не подчинилась. После этого американцы начали фиксировать приближение к судну неопознанных самолетов. С помощью данного маневра военным РФ в итоге удалось прогнать эсминец, отмечает ресурс.
Как сообщалось ранее сегодня, издание Military Watch написало, что российские системы С-400 защитят Белоруссию от ракет США на европейской территории.
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