Полковник ВСУ Олег Жданов: в мире не существует защиты от нового российского комплекса «Сармат»
10 августа 2021, 17:32
В мире не существует защиты от нового российского комплекса «Сармат». На это указал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов.
Согласно планам, «Сармат» поступит в армию РФ в следующем году. По имеющейся информации, в данном комплексе используются гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард».
Олег Жданов констатировал, что в мире не существует защиты от подобного оружия. По словам эксперта, современные системы противоракетной обороны «увидят, но не возьмут» снаряды, передвигающиеся со скоростью 5-7 Махов.
Ранее сегодня сообщалось, что сайт 19FortyFive назвал мобильные межконтинентальные баллистические ракеты России «худшим кошмаром» американских военных.
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