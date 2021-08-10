Daily Express о военных учениях России и Китая в КНР: Москва и Пекин посылают Западу «леденящее душу предупреждение»

Аргументы Недели → В мире 13+

10 августа 2021, 15:09 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Москва и Пекин посылают Западу «леденящее душу предупреждение». Так в материале, появившемся на страницах британских СМИ, прокомментированы военные учения России и Китая, проходящие на территории КНР.

Некоторое время назад в Нинся-Хуэйском автономном районе начались совместные учения штабов, частей и подразделений армий РФ и Китая под кодовым названием «Запад/Взаимодействие-2021». Daily Express пишет, что в маневрах задействованы свыше десяти тысяч человек.

В публикации издания, пересказанной порталом «ПолитРоссия», говорится, что данными учениями Москва и Пекин посылают Западу «леденящее душу предупреждение». Daily Express констатирует, что тренировка военных двух стран проходит на фоне резкого ухудшения их отношений с западными государствами. Также отмечается, что россиянам, привлеченным к маневрам, будет предоставлен доступ к китайской бронетехнике.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что Израиль отказался от ударов по силам Ирана в Сирии из-за дополнительного развертывания в арабской республике российских ПВО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости