Ресурс Avia.pro: Израиль отказался от ударов по силам Ирана в Сирии из-за дополнительного развертывания в стране российских ПВО

Израиль отказался от атак по иранским силам в Сирии из-за дополнительного развертывания в арабской республике российских ПВО. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что армия еврейского государства отказалась от планов по нанесению ударов по силам Ирана на территории Сирии. Причиной этого является дополнительное развертывание в стране российских средств противовоздушной обороны, указывается в процитированной публикации. Как отмечает ресурс, «появился серьезный риск того, что ВВС Израиля могут понести серьезные потери».
Ранее сегодня тот же самый портал сообщил, что Россия и Китай за сутки условно уничтожили британский военный флот.
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