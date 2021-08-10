Бойцам правительственных сил удалось отразить наступление талибов на афганский Мазари-Шариф

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10 августа 2021, 14:17 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Армия Афганистана отразила наступление боевиков “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) на город Мазари-Шариф, являющийся столицей провинции Балх. Этой информацией поделился представитель военных страны.

Отмечается, что талибы предприняли попытку атаки накануне, 9 августа. Они намеревались прорвать линию обороны Имама Бакри и взять под свой контроль опорный пункт в округе Нахри-Шахи.

Им противостояли правительственные силы, которым удалось уничтожить свыше 80 боевиков. Кроме того, афганская армия ликвидировала базу талибов, взрывчатку и снаряжение. В операции были задействованы в том числе бойцы народного ополчения и ВВС.

Ранее сообщалось, что в афганском городе Газни произошел минометный удар. Его жертвами стали трое мирных жителей, еще 18 получили различные травмы.

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