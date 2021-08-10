Жертвами миномётного удара на востоке Афганистана стали три мирных жителя

В афганском городе Газни произошел минометный удар. Его жертвами стали трое мирных жителей, еще 18 получили различные травмы.
По данным местного телеканала 1TV, который в своем материале ссылается на полицию, обстрел зафиксировали в первом полицейском округе города. Иная информация о произошедшем не поступала.
Отметим, что в Афганистане правительственные силы уже долгое время противостоят боевикам “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Талибы взяли под контроль существенные территории в пограничных и сельских районах. Кроме того, с оружием устремились на крупные города страны.
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