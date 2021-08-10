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В Грузии зарегистрировали суточный рекорд по числу смертей от коронавируса – 54

, 11:13 Источник: ТАСС

В Грузии зарегистрировали суточный рекорд по числу смертей от коронавируса – 54
тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество летальных исходов от осложнений после заражения коронавирусом нового типа в Грузии составило 54.  Это стало рекордным показателем с начала пандемии COVID-19 в стране.

В Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии уточнили, что предыдущий максимальный показатель суточной смертности на территории страны был зарегистрирован 18 декабря прошлого года, когда  скончались 53 пациента. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии стали 6 182 человека.

По итогам прошедших 24 часов в Грузии также был зафиксирован рекордный показатель по новым случаям заражения – 5 697. Всего в стране заболели 455 846 граждан.

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